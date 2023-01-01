Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 18 туру чемпіонату Англії, що відбувся 31 грудня 2022, 19:30.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у результативному матчі здобув впевнену перемогу над Брайтоном з рахунком 4:2.

Завдяки цій перемозі підопічні Мікеля Артети закріпилися на першій сходинці у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на сім набраних очок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Арсенал в 18 турі АПЛ-2022/23:

Брайтон — Арсенал 2:4

Голи: Мітома, 65, Фергюсон, 78 — Сака, 2, Едегор, 39, Нкетіа, 47, Мартінеллі, 71

Брайтон: Санчес — Лемпті, Данк, Колвілл, Еступіньян — Гілмор, Гросс, Марч (Енкісо, 76), Лаллана (Сарм'єнто, 60), Мітома — Троссар (Фергюсон, 60).

Арсенал: Рамсдейл — Зінченко (Тірні, 60), Габріел, Саліба, Вайт (Томіясу, 60) — Джака, Парті (Ельнені, 74), Едегор (Голдінг, 87) — Мартінеллі, Сака — Нкетіа.

Попередження: Гілмор, Марч, Сарм'єнто, Габріел, Парті, Сака.