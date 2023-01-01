Англія

Керманич "червоних дияволів" взяв під контроль молодіжну команду після того, як переїхав у Манчестер.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушив у гості до Вулвергемптона, де здобув мінімальну перемогу.

Після цього протистояння головний тренер МЮ Ерік тен Гаг розповів про те, як інтегрує молодіжну команду "червоних дияволів" в основу.

"Молодіжна команда більше не була частиною академії, але й не була частиною першої команди. Я змінив це негайно — так само, як і коли приїхав в Амстердам

Для мене співпраця між усіма різними відділами має вирішальне значення для формування правильної культури в клубі. Коли я прийшов в МЮ, резервна команда була ізольована від першої.

Звичайно, я даю тренерам молодіжки свободу працювати, але я також даю їм напрямок, кажучи, наприклад: "Я хочу, щоб цей гравець почав поєдинок на цій позиції".

В Аяксі я відповідав за резервну команду. Тільки так я міг вплинути на перехід молодих талановитих гравців у першу команду", — сказав Ерік тен Гаг на післяматчевий прес-конференції.

Дивитися відео гола та огляд матчу Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.