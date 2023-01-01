Англія

Наставник прокоментував поразку від Астон Вілли.

У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем поступився Астон Віллі (0:2).

Поразку своєї команди прокоментував головний тренер Антоніо Конте.

"Ми повинні знати, що таке наше життя. Потрібно боротися за кожне очко чи за три очки. Це правда, особливо коли ти без двох-трьох важливих гравців і відчуваєш труднощі.

Я хочу бути чесним та максимально ясним. Я сказав про це клубу. Вболівальники заслуговують на найкраще. Можливо, залишитися на п'ятому місці – це найкраще. Можливо, шосте, сьоме, п'яте чи четверте місце – це максимум", — наводить слова Конте ВВС.

На даний момент Тоттенгем посідає п'яте місце в АПЛ, набравши 30 очок у 17 матчах.