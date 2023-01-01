Англія

Новий рік почався для команди Антоніо Конте ще гірше, ніж закінчився старий.

У день після Різдва лондонський Тоттенгем ледь врятував нічию у столичному дербі з Брентфордом, а вже у перший день Нового року знову програв. У битві між Антоніо Конте та Унаї Емері перемогу здобув другий — у три з чотирьох поєдинків під керівництвом іспанця бірмінгемці здобули перемоги.

Відзначимо, що "шпори" пропустили першими вже у десятому матчі поспіль. Наразі колектив із північного Лондона перебуває на п'ятій сходинці, тоді як "віллани" поступово піднялися на дванадцяту.

Тоттенгем — Астон Вілла — 0:2

Голи: Буендія, 50, Дуглас Луїс, 73

Тоттенгем: Льоріс — Ленгле, Ромеро, Девіс — Доерті (Емерсон), Біссума (Сарр, 80), Гейб'єрг (Скіпп, 88), Перішич (Спенс, 88) — Хіль (Сессеньйон, 63), Сон — Кейн

Астон Вілла: Ольсен — Янгз, Мінгз, Конса (Інгз, 82), Дінь — Макгінн (Коутінью, 78), Камара, Дуглас Луіс (Беднарек, 82), Буендія (Чемберс, 82) — Бейлі (Кеш, 66), Воткінс

Попередження: Ромеро, Ленгле, Девіс, Біссума — Мінгз, Конса, Чемберс.