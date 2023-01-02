Англія

Керманич Астон Вілли висловився про перемогу над Тоттенгемом у поєдинку АПЛ.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла здобула виїзну перемогу над Тоттенгемом (2:0).

Головний тренер бірмінгемцем Унаї Емері поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Сьогодні ми говоримо про той матч, який показує справжню силу та клас нашої команди. Думаю, сьогодні ми дуже добре грали в обороні, створювали моменти попереду, і взагалі почувалися впевнено.

Вдома Тоттенгем почувається сильним, іноді проводить матчі більш відкрито, ніж зазвичай. Після аналізу ми зрозуміли, що повинні грати від оборони, намагаючись при цьому не марнувати гольові моменти. І ми це зробили", — цитує слова Емері Football.London.

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