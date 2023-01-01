Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 18 туру чемпіонату Англії, що відбувся 1 січня 2023, 16:00.

Програма 2023 року в Англійській Прем'єр-лізі розпочалася з матчу між Тоттенгемом та Астон Віллою, що завершився не дуже очікуваною перемогою команди Унаї Емері з рахунком 2:0. Голами відзначилися Еміліано Буендія та Дуглас Луїс.

Після 18 туру (в обох команд по 17 зіграних матчів) "шпори" посідають п'яту сходинку у таблиці, тоді як "леви" — дванадцяту.

Відео голів та огляд матчу:

Тоттенгем — Астон Вілла — 0:2

Голи: Буендія, 50, Дуглас Луїс, 73

Тоттенгем: Льоріс — Ленгле, Ромеро, Девіс — Доерті (Емерсон), Біссума (Сарр, 80), Гейб'єрг (Скіпп, 88), Перішич (Спенс, 88) — Хіль (Сессеньйон, 63), Сон — Кейн

Астон Вілла: Ольсен — Янгз, Мінгз, Конса (Інгз, 82), Дінь — Макгінн (Коутінью, 78), Камара, Дуглас Луіс (Беднарек, 82), Буендія (Чемберс, 82) — Бейлі (Кеш, 66), Воткінс

Попередження: Ромеро, Ленгле, Девіс, Біссума — Мінгз, Конса, Чемберс.