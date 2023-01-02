Англія

Футболіст вже прилетів з Нідерландів.

Після завершення першої половини сезону АПЛ Джейдон Санчо не полетів у Катар, адже не був обраний головним тренером збірної Англії на поєдинки.

Замість цього футболіст вилетів у Нідерланди, де почав працювати індивідуально з особистим тренером. Він не був частиною команди МЮ, яка проводила збори в Іспанії.

Схоже, у Санчо були проблеми як фізичного характеру, так і морального. Ерік тен Гаг нещодавно говорив, що Джейдон не готовий виходити на поле.

Відомо, що футболіст вже повернувся у Манчестер, але як пишуть місцеві видання, він ще буде продовжувати працювати окремо.

На рахунку 22-річного лівого вінгера у сезоні-2022/23 14 матчів у складі Манчестер Юнайтед в усіх змаганнях, три голи та один асист.