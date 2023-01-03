Англія

Коштовний трансфер не виправдав сподівань.

Улітку 2021 року лондонський Тоттенгем зголосився заплатити 25 млн євро за флангового захисника каталонської Барселони Емерсона Рояла, про що пізніше було зроблено висновок як про невдалу роботу клубу на трансферному ринку.

За півтора роки 23-річний виконавець награв 60 матчів у складі основної команди "шпор", однак головний тренер Антоніо Конте дійшов до висновку, що Емерсон не пасує до його бачення побудови команди.

У підсумку, під час поточного трансферного вікна, як повідомляє італійська преса, менеджментом клубу було ухвалено рішення щодо оренди бразильського футболіста.

Серед потенційних претендентів розглядається севільський Бетіс, якому спочатку ще буде потрібно зменшити кількість футболістів без паспорту ЄС у складі задля здійснення трансферу.

У той самий час Тоттенгем розглядає нових гравців для гри на правому фланзі, серед яких наявні футболіст лісабонського Спортінга Педро Порро та гравець міланського Інтера Дензел Думфріс.

У поточному сезоні Емерсон зіграв 19 матчів, зробивши один гольовий пас.