Англія

Тренер "червоних дияволів" висловився щодо посилення складу.

Манчестер Юнайтед знаходиться в пошуках нового нападника після відходу Кріштіану Роналду.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг висловився щодо позиції нападника в команді.

"Попереду буде багато ігор, тому я думаю, що є потреба в новому нападнику. Нам потрібен той, хто може вплинути на гру, інакше ти просто спалюєш гроші і не посилюєш склад.

У нас хороша команда, коли всі доступні. У нас є (дев’ятий номер), Антоні Марсьяль, я дуже задоволений його грою в багатьох іграх. Він мав справді хороший вплив на гру", — наводить слова нідерландця Goal.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не захотів коментувати перехід Кріштіану Роналду в Ан-Наср.