Англія

Наставник манкуніанців воліє обговорювати лише те, що стосується його клубу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг після перемоги над Вулвергемптоном (1:0) не захотів коментувати перехід Кріштіану Роналду в Аль-Наср.

"Я не говорю про минуле, давайте поговоримо про майбутнє. Сьогодні ми зробили хороший крок. Вперше в сезоні ми потрапили до топ-4, але це нічого не означає, бо попереду довгий шлях. Ми повинні рухатися від гри до гри, потрапити у становище, коли зможемо щось виграти", — сказав тен Гаг.

Раніше Аль-Наср офіційно оголосив про трансфер Роналду, контракт із яким став найбільшим в історії футболу.