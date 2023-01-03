"Червоні дияволи" хочуть підписати іспанця.
Дані Ольмо, getty images
03 січня 2023, 12:28
Манчестер Юнайтед працює над посиленням атакувальної ланки в поточне січневе трансферне вікно.
Як повідомляє видання Nacional, "червоні дияволи" цікавляться гравцем РБ Лейпциг Дані Ольмо та вже зробили пропозицію.
Чинна угода півзахисника спливає через півтора року. В цьому сезоні він провів 22 матчі у всіх турнірах і забив 4 голи, один з яких на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг хоче продовжити контракт з Дані Ольмо.