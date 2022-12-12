Німеччина

В клубі задоволені іспанським хавбеком.

Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо може підписати з німецьким клубом довгостроковий контракт, пише видання Kicker.

Спортивний директор "биків" Макс Еберль зізнався, що ведеться дуже пладна робота для того, щоб продовжити угоду з 24-річним іспанцем.

"Ми продовжимо перемовини. Звичайно, це питання стоїть на порядку денному", - сказав Еберль.

Чинна угода Дані спливає через півтора року. В цьому сезоні він провів 22 матчі у всіх турнірах і забив 4 голи, один з яких на чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялося, що Лейпциг може відпустити захисника Йошко Гвардіола за 100 мільйонів євро.