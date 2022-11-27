ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До вашої уваги стартові склади Іспанії та Німеччини на очний поєдинок чемпіонату світу-2022.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу 2022 року в рамках квартету E сильнішого між собою виявлятимуть збірні Іспанії та Німеччини.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Стартовий склад Іспанії:

Стартовий склад Німеччини:

Матч Іспанія — НІмеччина відбудеться 27 листопада о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.