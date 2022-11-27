ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
27 листопада 2022, 20:19
Ольмо очолить атаку Іспанії у матчі з Німеччиною
До вашої уваги стартові склади Іспанії та Німеччини на очний поєдинок чемпіонату світу-2022.
Дані Ольмо, getty images
27 листопада 2022, 20:19
У другому турі групового етапу чемпіонату світу 2022 року в рамках квартету E сильнішого між собою виявлятимуть збірні Іспанії та Німеччини.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Стартовий склад Іспанії:
Стартовий склад Німеччини:
Матч Іспанія — НІмеччина відбудеться 27 листопада о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.