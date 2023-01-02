Англія

Команда Юргена Клоппа у гостях зазнала поразки.

У рамках 19 раунду англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль у гостях зустрічався з Брентфордом.

У першому таймі господарі два рази шокували Аліссона. Спочатку був автогол від Конате, а ще забив гол Вісса.

Ліверпуль відіграв один на початку другої половини гри зусиллями Окслейда-Чемберлейна, проте Мбемо на 84 зняв усі питання.

Ліверпуль після 17 зіграних матчів має 28 очків і займає шосте місце в АПЛ. Брентфорд на сьомій позиції з 26 балами.

Брентфорд — Ліверпуль 3:1

Голи: Конате (АГ), 19, Вісса, 42, Мбемо, 84 - Окслейд-Чемберлейн, 50

Брентфорд: Рая — Занка, Піннок, Мі — Рерслев, Єнсен (Дасілва, 74), Норгорд, Янельт (Годдос, 87), Генрі (Бех Серенсен, 90+6) — Мбемо (Канос, 88), Вісса (Льюїс-Поттер, 74).

Ліверпуль: Аліссон — Трент, Конате, Ван Дейк (Матіп, 46), Цімікас (Робертсон, 46)— Елліотт (Кейта, 46), Фабінью, Тьяго — Салах, Нуньєс, Окслейд-Чемберлен (Джонс, 83).

Попередження: Занка, Елліотт, Тьяго, Нуньєс.