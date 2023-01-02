Команда Юргена Клоппа у гостях зазнала поразки.
Клопп, Нуньєс, Getty Images
02 січня 2023, 21:29
У рамках 19 раунду англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль у гостях зустрічався з Брентфордом.
У першому таймі господарі два рази шокували Аліссона. Спочатку був автогол від Конате, а ще забив гол Вісса.
Ліверпуль відіграв один на початку другої половини гри зусиллями Окслейда-Чемберлейна, проте Мбемо на 84 зняв усі питання.
Ліверпуль після 17 зіграних матчів має 28 очків і займає шосте місце в АПЛ. Брентфорд на сьомій позиції з 26 балами.
Брентфорд — Ліверпуль 3:1
Голи: Конате (АГ), 19, Вісса, 42, Мбемо, 84 - Окслейд-Чемберлейн, 50
Брентфорд: Рая — Занка, Піннок, Мі — Рерслев, Єнсен (Дасілва, 74), Норгорд, Янельт (Годдос, 87), Генрі (Бех Серенсен, 90+6) — Мбемо (Канос, 88), Вісса (Льюїс-Поттер, 74).
Ліверпуль: Аліссон — Трент, Конате, Ван Дейк (Матіп, 46), Цімікас (Робертсон, 46)— Елліотт (Кейта, 46), Фабінью, Тьяго — Салах, Нуньєс, Окслейд-Чемберлен (Джонс, 83).
Попередження: Занка, Елліотт, Тьяго, Нуньєс.