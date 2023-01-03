Англія

Ще один лондонський клуб виявляє інтерес до українця.

У середу, 4 січня, Челсі та Шахтар проведуть переговори щодо переходу Михайла Мудрика, повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, "сині" хочуть придбати 21-річного футболіста.

Очікується, що братиме участь у переговорах Даріо Срна, який вирушить до Лондона.

Зазначається, що Мудрик, ймовірно, схиляється до переходу до Арсеналу, проте Челсі може запропонувати більше грошей Шахтарю.

Нагадаємо, що раніше Арсенал запропонував 70 мільйонів євро за Мудрика, з яких 55 млн буде виплачено відразу.