Англія

"Гармаші" зробили другу пропозицію "гірникам".

Переговори Арсеналу і Шахтаря щодо трансферу Михайла Мудрика продовжуються. Першу пропозицію в розмірі 40+20 млн євро було відхилено українським клубом.

За інформацією Фабріціо Романо, лондонський клуб покращив пропозицію. Яка саме сума запропонована Шахтарю, не повідомляється.

Натомість Бен Джейкобс стверджує, що "гірникам" пропонують загальну суму за футболіста в розмірі 70 млн євро, 55 із який будуть виплачені одразу.

Нагадаємо, раніше ми поцікавилися у наших читачів, чи відпусить Шахтар Мудрика до Арсеналу.