Англія

Іспанець вийшов на четверте місце у списку гравців Манчестер Юнайтед.

У рамках дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Давід Де Хеа вийшов у стартовому складі на матч проти Борнмута.

Таким чином, іспанець випередив Вейна Руні за кількістю проведених матчів (394 гри) у лізі за МЮ – екснападник зіграв 393 рази.

Перші три місця за цим показником займають Райан Гіггз (632 гри), Пол Скоулз (499) та Гарі Невіл (400).

Нагадаємо, що Де Хеа грає за Манчестер Юнайтед із 2011 року.