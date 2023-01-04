Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 19 туру чемпіонату Англії, що відбувся 3 січня 2023, 21:45.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у напруженому центральному матчі розійшовся безгольовим миром із Ньюкаслом.

Командам виявилося недостатньо двох таймів, щоб розкрити оборону один одного та забити бодай один гол, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Ньюкасл в 19 турі АПЛ-2022/23:

Арсенал — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Арсенал: Рамсдейл — Вайт (Томіясу, 74), Саліба, Габріел, Зінченко — Парті, Джака, Едегор — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Гімараеш, Лонгстафф, Віллок (Сен-Максімен, 87) — Альмірон (Мерфі, 68), Вілсон (Вуд, 68), Жоелінтон

Попередження: Нкетіа, Едегор, Джака, Зінченко — Гімараеш, Вілсон, Жоелінтон, Альмірон, Ласселс