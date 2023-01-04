Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 19 туру чемпіонату Англії, що відбувся 3 січня 2023, 22:00.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед без особливих проблем розібрався з Борнмутом.

Підопічні Еріка тен Гага відправили у ворота суперника три безвідповідні м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги в даному протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Борнмут в 19 турі АПЛ-2022/23:

Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0

Голи: Каземіро 23, Шоу 49, Рашфорд, 86.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака (Далот, 68), Лінделеф (Мартінес, 88), Магвайр, Шоу – Каземіро, Еріксен (Фред, 68) – Фернандеш, ван де Бек (Гарначо 45+2), Рашфорд – Марсьяль (Еланга, 68)

Борнмут: Траверс – Сміт (Стейсі, 63), Сенесі, Келлі, Мефам – Ентоні, Кук, Лерма (Ротвелл, 84), Біллінг (Мур, 76) – Соланке, Крісті (Дембеле, 76)

Попередження: Біллінг, Сміт, Стейсі.