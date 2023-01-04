Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 19 туру чемпіонату Англії, що відбувся 3 січня 2023, 21:45.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон здобув розгромну перемогу над Евертоном.

Команда Роберто Де Дзербі відправила у ворота "ірисок" аж чотири м'ячі, при цьому пропустила лише один раз — наприкінці другого тайму після реалізованого пенальті у виконанні Демарая Грея.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Евертон — Брайтон в 19 турі АПЛ-2022/23:

Евертон – Брайтон 1:4

Голи: Грей 90+2 (пен.) – Мітома 14, Фергюсон 51, Марч 54, Гросс, 57

Евертон: Пікфорд – Паттерсон (Коулмен 63), Коуді, Тарковскі, Миколенко – Івобі, Гує (Мопе, 63), Девіс (Прайс, 58) – Макніл (Дукуре, 58), Калверт-Льюїн (Сіммс, 83), Грей

Брайтон: Санчес – Еступіньян, Колвілл, Данк, Велтман (Лемпті, 71) – Гросс, Кайседо – Мітома (Лаллана, 79), Сармієнто (Мак Аллістер, 62), Марч (Моран, 79) – Фергюсон (Енсізо, 71)

Попередження: Прайс, Івобі, Дукуре – Фергюсон.