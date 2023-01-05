Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Манчестер Сіті.

Лондонський Челсі та Манчестер Сіті зіграють матч на Стемфорд Бридж у рамках дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Грем Поттер, після нічиєї проти Ноттінгем Форест (1:1), вирішив використати з перших хвилин Зієша та Ковачича в центрі поля.

Хосеп Гвардіола, на тлі нічиєї проти Евертона (1:1), залучив до стартового складу Вокера та Канселу на фланги захисту, тоді як Гюндоган зіграє в трикутнику півзахисту, а Бернарду Сілва та Фоден розташуються обабіч Голанда в атаці.

Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета, Кулібалі, Сілва, Кукурелья — Зієш, Закарія, Ковачич — Стерлінг, Гаверц, Пулишич.

Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Гамфріс, Жоржиньйо, Галлагер, Чуквуемека, Гатчінсон, Голл, Обамеянг.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Аке, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Б. Сілва, Голанд, Фоден.

Запасні: Ортега, Аканджі, Льюїс, Філліпс, Гріліш, Гомес, Палмер, Альварес, Марез.



Гра Челсі — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.