Англія

"Святі" хочуть посилити склад.

Саутгемптон активно працю над посиленням складу у поточне зимове трансферне вікно, адже не може бути задоволений останнім місцем в АПЛ.

Як повідомляє видання The Athletic, "святі" хочуть підписати центрального захисника Евертона Майкла Кіна.

Зазначимо, що англійський футболіст в цьому сезоні провів лише три поєдинки, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саутгемптон завершує підписання вінгера Динамо Загреб Міслава Оршича.