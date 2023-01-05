"Святі" хочуть посилити склад.
Майкл Кін, getty images
05 січня 2023, 21:30
Саутгемптон активно працю над посиленням складу у поточне зимове трансферне вікно, адже не може бути задоволений останнім місцем в АПЛ.
Як повідомляє видання The Athletic, "святі" хочуть підписати центрального захисника Евертона Майкла Кіна.
Зазначимо, що англійський футболіст в цьому сезоні провів лише три поєдинки, в яких не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саутгемптон завершує підписання вінгера Динамо Загреб Міслава Оршича.