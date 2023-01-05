Англія

Хорват буде виступати в АПЛ.

Вінгер Динамо Загреб Міслав Оршич вже декілька років знаходиться на радарах представників англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє видання Sky Sports, 30-річний гравець прибув в Англію та проходить медогляд для Саутгемптона.

Очікується, що "святі" заплатять за Міслава Оршича вісім мільйонів фунтів.

Зазначимо, що вінгер провів непоганий чемпіонат світу, відзначившись голом та двома результативними передачами в шести іграх.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саутгемптон призначив нового головного тренера на заміну Газенгюттлю.