Хорват буде виступати в АПЛ.
Міслав Оршич, getty images
05 січня 2023, 18:12
Вінгер Динамо Загреб Міслав Оршич вже декілька років знаходиться на радарах представників англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє видання Sky Sports, 30-річний гравець прибув в Англію та проходить медогляд для Саутгемптона.
Очікується, що "святі" заплатять за Міслава Оршича вісім мільйонів фунтів.
Зазначимо, що вінгер провів непоганий чемпіонат світу, відзначившись голом та двома результативними передачами в шести іграх.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саутгемптон призначив нового головного тренера на заміну Газенгюттлю.