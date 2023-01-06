Англія

Англійський футболіст похвалив лондонську команду.

Джек Гріліш оцінив перемогу Манчестер Сіті у грі проти Челсі, проте зазначив, що суперник виглядав гідно на полі.

"Важкий матч. Челсі грав блискуче, особливо в першому таймі, коли в них, мабуть, було більше моментів.

Після того, як ми забили, суперник був притиснутий до своїх воріт. Радий, що їдемо з трьома очками, адже ми знаємо, наскільки важко грати тут.

Ми вийшли та 25-30 хвилин домінували, створювали моменти. Після того як забили, думаю, ми вже контролювали гру", – наводить слова Гріліша BBC.

Нагадаємо, що в останніх восьми іграх в АПЛ у Челсі лише одна перемога.