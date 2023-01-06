Англія

Захисник може змінити клубну прописку.

Захисник Евертона Мейсон Голгейт не отримає достатньої кількості ігрової практики та може змінити клубну прописку найближчим часом.

Як повідомляє видання Sky Sports, англійський футболіст зацікавив двох представників АПЛ — Ноттінгем Форест та Саутгемптон.

Зазначимо, що в поточному сезоні Мейсон Голгейт відіграв п'ять матчів на клубному рівні, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саутгемптон хоче підписати іншого захисника Евертона — Майкла Кіна.