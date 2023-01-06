Захисник може змінити клубну прописку.
Мейсон Голгейт, getty images
06 січня 2023, 17:59
Захисник Евертона Мейсон Голгейт не отримає достатньої кількості ігрової практики та може змінити клубну прописку найближчим часом.
Як повідомляє видання Sky Sports, англійський футболіст зацікавив двох представників АПЛ — Ноттінгем Форест та Саутгемптон.
Зазначимо, що в поточному сезоні Мейсон Голгейт відіграв п'ять матчів на клубному рівні, в яких не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саутгемптон хоче підписати іншого захисника Евертона — Майкла Кіна.