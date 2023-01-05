Англієць може стати одноклубником Віталія Миколенка.
ДАННІ ІНГЗ, GETTY IMAGES
05 січня 2023, 20:39
Евертон нашого Віталія Миколенка хоче посилити атакувальну лінію, підписавши нападника Астон Вілли Денні Інгза, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, ліверпульський клуб хоче саме орендувати гравця, натомість бірмінгемці зацікавлені в повноцінному трансфері. Переговори між клубами тривають.
В цьому сезоні 30-річний англієць забив 6 голів в 17 матчах англійської Прем'єр-ліги. За Астон Віллу він виступає з 2021 року.