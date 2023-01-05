Англія

Англієць може стати одноклубником Віталія Миколенка.

Евертон нашого Віталія Миколенка хоче посилити атакувальну лінію, підписавши нападника Астон Вілли Денні Інгза, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, ліверпульський клуб хоче саме орендувати гравця, натомість бірмінгемці зацікавлені в повноцінному трансфері. Переговори між клубами тривають.

В цьому сезоні 30-річний англієць забив 6 голів в 17 матчах англійської Прем'єр-ліги. За Астон Віллу він виступає з 2021 року.