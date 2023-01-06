Англієць може покинути команду.
Френк Лемпард, getty images
06 січня 2023, 20:30
Керівництво Евертона розглядає майбутнє Френка Лемпарда та прийме рішення вже найближчим часом.
Як повідомляє видання Daily з посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, долю головного тренера вирішить матч проти Манчестер Юнайтед в Кубку Англії.
Не повідомляється, що саме очікує керівництво клуба в цій грі, але, напевно, перемогу. В чемпіонаті команда Віталія Миколенко йде на вісімнадцятій сходинці.
Нагадаємо, що матч Кубка Англії Манчестер Юнайтед — Евертон розпочнеться о 22:00. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.