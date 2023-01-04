Англія

Коуч "ірисок" висловився після провального матчу з Брайтоном.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард прокоментував принизливу поразку від Брайтона в АПЛ (1:4).

"Я дуже незадоволений, таке відчуття було навіть у першому таймі. Загалом гра була досить рівною, а потім три голи за шість хвилин та помилки в обороні, це закінчило матч.

При рахунку 4:0 гра була закінчена. Ці шість хвилин з індивідуальними помилками та проблемами колективного захисту були ключовими.

З погляду володіння гра була рівною. Вони влучили у каркас і забили після нашої помилки. У нас був хороший шанс Івобі. Ми всі разом, це не питання гніву. Ми розчаровані, хочемо перемагати.

Ви повинні звикнути до цієї посади, ніхто не збирається вигравати щотижня. Маємо повернутися до роботи, все ось так просто. Я – тренер команди АПЛ. На цій посаді завжди відчуваєш сильний тиск", – сказав Лемпард.

Відео кращих моментів матчу Евертон — Брайтон в 19 турі АПЛ-2022/23.