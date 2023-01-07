Англія

Українець видав погану гра за версією статистичних порталів.

У рамках 1/32 раунду Кубку Англії Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд переміг Евертон з рахунком 3:1.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у старті. Але вже на третій хвилині Антоні, з яким мав грати персонально Віталій, відкрив рахунок.

У другому таймі українець міг рятувати свою команду при рахунку 2:1, але не зміг реалізувати чудовий момент.

За версією статистичного порталу WhoScored Миколенко був одним з найгірших гравців матчу — оцінка 6,0. Нижче у Гани Геє — 5,9.

Портал SofaScore видав Миколенку трохи вищу оцінку — 6,2.