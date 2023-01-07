Англія
07 січня 2023, 23:56
Ліверпуль відклав до кращих часів визначення сильнішого з Вулвергемптоном в 1/32 фіналу Кубку Англії
Колектив Юргена Клоппа на рідному Енфілді зіграв із найменш зручним, із точки зору власного календаря, результатом.
Ліверпуль — Вулвергемптон, Getty Images
07 січня 2023, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Вулвергемптон 2:2
Голи: Нуньєс, 45, Салах, 52 — Гедеш, 26, Хван, 65
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 85), Матіп, Конате, Е. Робертсон — Гендерсон (Кейта, 66), Фабіньо (Елліотт, 75), Алькантара — Салах (Доак, 85), Нуньєс, Гакпо (Окслейд-Чемберлен, 84).
Вулвергемптон: Шаркич — Лембікіса (Семеду, 66), Коллінз, Тоті, Хонні — Траоре, Невеш (Хван, 63), Годж, Аїт-Нурі (Буено, 72) — Хіменес (Кунья, 63), Гедеш (Нунеш, 63).
Попередження: Тоті.