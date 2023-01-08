Англія

Англієць найближчим часом має стати рекордсменом.

У рамках 1/32 фіналу Кубку Англії Тоттенгем переграв представника Ліги 1 Портсмут із рахунком 1:0.

Поєдинок для "шпор" видався досить непростим, проте перемогти вони змогли завдяки точному пострілу Гаррі Кейна.

Цей гол для 29-річного англійського нападника став 265 у футболці Тоттенгема. Джиммі Грівз, найкращий бомбардир клубу, має на своєму рахунку 266 голів.

Тобто вже у найближчих поєдинках Гаррі може стати найкращим бомбардиром Тоттенгема. 15 січня команда Антоніо Конте зіграє проти Арсенала, а 19 числа — на виїзді із Манчестер Сіті.

Раніше головний тренер клубу Антоніо Конте заявив, що Кейн поб'є всі рекорди результативності у Прем'єр-Лізі.