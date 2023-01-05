Англія

Італійський фахівець в захваті від свого підопічного.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте висловився щодо результативності нападника команди Гаррі Кейна.

"Всі знають, наскільки класний Кейн. Упевнений, він поб'є всі рекорди результативності у Прем'єр-Лізі.

Гаррі Кейн – приклад для наслідування. Суть у його грі, а й у поведінці, і у ставленні до справи. Він готовий подолати будь-які труднощі у Кейна сильний характер. Він надає правильний приклад іншим гравцям", – наводить слова Конте The Independent.

Раніше повідомлялось, що Кейн забивав усім 32 командам, проти яких грав у АПЛ.