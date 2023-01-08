Англія

Англійський колектив активно підсилюється взимку.

Геть не кожній команді за період швидкоплинного зимового трансферного вікна вдається знайти для себе бодай одне підсилення складу під час жвавих баталій проти інших клубів. Однак існують колективи накшталт англійського Лідса, для яких саме настає час для активної роботи.

Селекція "павичів" уже привела на Елланд Роуд австрійського захисника Максмільяна Вебера за 12 млн євро, і вже готує ще один цікавий трансфер.

Ідеться про французького нападника німецького Гоффенгайма Жоржіньо Рюттера, якого тільки рік тому привезли до Бундесліги зі складу Ренна за 750 тис. євро.

Проте зараз Гоффенгайм хоче бачити вже 30 млн євро за свого виконавця, про що сповістив італійський журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Рюттер зіграв 17 матчів, по два рази відзначавшись голами та гольовими передачами.