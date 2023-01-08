Англія

Фахівець поспілкувався зі ЗМІ напередодні матчу Кубку Англії.

Головний тренер лондонського Челсі Грем Поттер поспілкувався зі ЗМІ напередодні матчу Кубку Англії проти Манчестер Сіті.

"Коли будуть трофеї? Ми бажаємо боротись за них. Потрібно приймати ситуацію такою, якою вона є. Аналіз залишимо на кінець сезону. Ще не минула навіть половина. Попереду ми маємо кубковий матч, у якому ми хочемо добре себе проявити.

Челсі бажає пройти далі. Очевидно, на нас чекає складний матч, але у четвер ви побачили, що моментами ми грали з Манчестер Сіті на рівних. Потрібно зробити те саме і постаратися зіграти ще краще".

"З керівництвом щодо трофеїв ми поки що не говорили. Ми намагаємося ставати краще з кожним днем, працюємо над тим, щоб команда прогресувала. Поки що ми грали не так, як хотіли б. Тому є багато причин. Не можу тут сидіти і говорити, що я ідеальний. Очевидно, що я робив не все правильно.

Хочу нагадати, що є фактори роботи, які слід брати до уваги. Нехай інші люди дають мені оцінку. Для мене питання полягає в тому, щоб зрозуміти, за рахунок чого ми можемо стати кращими. Наприкінці сезону ми оцінимо все", — сказав Поттер у коментарі Football London.

Поєдинок 1/32 фіналу Кубку Англії між Манчестер Сіті та Челсі відбудеться 8 січня та розпочнеться о 18:30 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.