Англія

Команда Хосепа Гвардіоли подужала колектив Грема Поттера вдруге за тиждень.

Зустрічі лондонського Челсі та Манчестер Сіті в першій половині поточного сезону вже не викликають притаманного їм раніше захоплення, оскільки ці два клуби не зустрічались поміж собою хіба що в Лізі чемпіонів УЄФА, хоча й на груповому раунді цього турніру подібна можливість була виключена чинним регламентом.

Щоправда, для "синіх" ці протистояння навряд чи закарбувались у пам’яті, оскільки після тріумфального фіналу головного клубного турніру Старого світу зразка сезону-2020/2021, вони виключно програвали "містянам".

А оскільки нещодавня зустріч цих команд у рамках 16 туру АПЛ відбулась усього кілька днів тому, то жоден із тренерів не мав можливості щось змінити істотним чином у побудові своїх команд. Грем Поттер при цьому ще й ризикнув використати двох молодих футболістів на флангах захисту, що вартувало його колективу проблем уже фактично від самого початку гри.

Хосеп Гвардіол також не змарнував нагоду використати ротацію, проте від його кадрових рішень радше лава для запасних стала більш сповненою гучних імен, аніж стартова одинадцятка втратила в майстерності.

"Містяни" контролювали хід подій на футбольному полі більшу частину першого тайму, хоча й суперники намагались щось створити в атаці на перших миттєвостях своїми закиданнями. Проте бездоганне виконання штрафного від Ріяда Мареза посеред першої половини гри з правого флангу в ближню дев’ятку поставило гостей у надзвичайно скрутне становище, бо станом на той момент вони вже були позбавлені м’яча. А тут ще й у ворота Кепи фактично на рівному місці привіз пенальті Кай Гаверц, невдало зачепивши рукою подачу кутового з лівого флангу від суперників.

Хуліан Альварес, із невеличкими труднощами, пробив іспанського кіпера в лівий нижній кут, а вже невдовзі Марез, Вокер та Фоден розірвали лівий фланг чужого захисту в блискавичній атаці, установивши підсумковий рахунок у першому таймі на межі від розгрому. Ризик Поттера себе не виправдовував, а Гвардіола тим часом почав нудьгувати на лаві вже після другого голу його команди.

Зрештою, керманич Челсі на другий тайм дав дебютувати новачку Давіду Фофана, тож подумки також до певної міри змирився з поразкою. Челсі від того не мав шансів покращити бодай свій моральний стан, тож просто догравав цю гру. Оскільки Сіті грав усе ж таки більш наближеним до основного складу, то й "містянам" не було потрібно зайвий раз докладати зусиль для збільшення переваги за рахунком.

Тим паче, якщо з цим під завісу зустрічі допомогли суперники. На 85 хвилині Кулібалі необачним рухом на центральному вході до штрафного врізався в спину Фодена, за що арбітр одразу ж призначив пенальті, який Марез реалізував ударом трохи лівіше від центру воріт. Таким чином "сині" без належного спротиву позбулись ще одного турніру в цьому сезоні, знову ж таки — не без участі чинного чемпіона країни, а "містяни" тим часом і надалі намагатимуться посунути Ліверпуль від чергового кубку.— Челсі 4:0Марез, 23, 85 (пен.), Альварес, 30 (пен.), Фоден, 39Ортега — Вокер, Аканджі, Лапорт, Гомес (Канселу, 59) — Б. Сілва (Льюїс, 86), Родрі (Філліпс, 58), Палмер — Марез, Альварес, Фоден.Аррісабалага — Гамфріс, Чалоба, Кулібалі, Голл — Жоржиньйо (Аспілікуета, 63), Ковачич (Д. Фофана, 46), Галлагер — Зієш (Жиро-Гатчінсон, 63), Маунт (Чуквуемека, 73), Гаверц (Закарія, 46).Попередження: Родрі, Б. Сілва, Канселу — Галлагер, Аспілікуета.