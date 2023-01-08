Англія

Іспанський фахівець підтримав головного тренера "синіх".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола після завершення матчу 1/32 фіналу Кубка Англії проти Челсі (4:0) підтримав головного тренера лондонського клубу Грема Поттера.

"Хочу сказати керівництву Челсі, що треба дати час Грему Поттеру. Дайте йому час. Кожному тренеру це необхідно.

Так, у Барселоні мені не потрібно було багато часу, але у мене був Мессі", — наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Зазначимо, що Челсі здобув лише одну перемогу в останніх семи офіційних матчах.