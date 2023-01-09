Англія

Англійські клуби хочуть підсилити захист.

Арсенал розглядає можливість трансферу захисника Барселони Алехандро Бальде, який грає на лівому фланзі оборони.

Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб хоче переманити 19-річного гравця, скориставшись фінансовими проблемами Барселону.

"Синьо-гранатові" запропонували Алехандро Бальде новий контракт, проте через труднощі не зможуть його зареєструвати, навіть якщо гравець погодиться

Також стверджується, що молодий захисник зацікавив Ньюкасл.

Зазначимо, що в цьому сезоні Бальде провів 19 матчів, в яких відзначився трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко вийшов на перше місце серед українців за кількістю матчів в АПЛ.