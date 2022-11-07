Англія

Для українця матч проти Челсі став 82 у чемпіонаті Англії.

Учора, у 15 турі англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі, у якому Арсенал мінімально обіграв Челсі (1:0).

У цьому матчі взяв участь український універсал Олександр Зінченко, який повернувся до стартового складу "канонірів" після травми.

Для Зінченка цей матч був 82 у чемпіонаті Англії і за цим показником він став лідером серед українських футболістів, обігнавши Олега Лужного.

Рейтинг українців за кількістю матчів в АПЛ:

1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) — 82

2. Олег Лужний (Арсенал, Вулвергемптон) — 81

3. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) — 66

4. Сергій Ребров (Тоттенгем) — 59

5. Андрій Шевченко (Челсі) — 48

6-7. Андрій Воронін (Ліверпуль) — 27

6-7. Віталій Миколенко (Евертон) — 27

8. Олександр Євтушок (Ковентрі) — 3

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Арсенал.