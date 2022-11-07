Для українця матч проти Челсі став 82 у чемпіонаті Англії.
Олександр Зінченко, Getty Images
07 листопада 2022, 10:42
Учора, у 15 турі англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі, у якому Арсенал мінімально обіграв Челсі (1:0).
У цьому матчі взяв участь український універсал Олександр Зінченко, який повернувся до стартового складу "канонірів" після травми.
Для Зінченка цей матч був 82 у чемпіонаті Англії і за цим показником він став лідером серед українських футболістів, обігнавши Олега Лужного.
Рейтинг українців за кількістю матчів в АПЛ:
1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) — 82
2. Олег Лужний (Арсенал, Вулвергемптон) — 81
3. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) — 66
4. Сергій Ребров (Тоттенгем) — 59
5. Андрій Шевченко (Челсі) — 48
6-7. Андрій Воронін (Ліверпуль) — 27
6-7. Віталій Миколенко (Евертон) — 27
8. Олександр Євтушок (Ковентрі) — 3
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Арсенал.