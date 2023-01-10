Англія

Португалець не зміг продовжити гру.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії приймає на своєму полі Чарльтон та веде в рахунку (1:0) після першого тайму.

Втім, є й сумні новини для "червоних дияволів". Пошкодження на 34 хвилині отримав правий захисник Діогу Далот.

Португальський гравець не зміг продовжити матч, тому поступився місцем на полі Аарону Ван-Біссаці.

Зазначимо, що Далот покинув поле самостійно, тому, можливо, травма несерйозна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нові контракти з Далотом та Рашфордом — пріоритет для Манчестер Юнайтед.