Англія

Клуб хоче зберегти важливих футболістів.

Манчестер Юнайтед працює на трансферному ринку задля підсилення складу, але й не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" бачать для себе пріоритетом подовження контрактів з Маркусом Рашфордом та Діогу Далотом.

Стверджується, що перемовини з гравцями вже відбуваються. Головний тренер команди Ерік Тен Гаг, хоче, щоб вони були частиною проєкту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед продовжив контракти одразу з чотирма виконавцями.