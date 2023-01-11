Англія

"Червоні дияволи" набрали відмінну форму.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку чвертьфіналу Кубка англійської ліги приймав на своєму полі Чарльтон та здобув перемогу з рахунком 3:0.

Для команди Еріка Тен Гага це вже восьма перемога поспіль. До цього Манчестер Юнайтед обіграв Астон Віллу (4:2), Фулгем (2:1), Бернлі (2:0), Ноттінгем Форест (3:0), Вулвергемптон (1:0), Борнмут (3:0) та Евертон (3:1).

Зазначимо, що за ці вісім матчів манкуніанці забили 21 м'яч, пропустивши при цьому лише чотири.

Нагадаємо, що наступний матч Манчестер Юнайтед проведе вже в суботу — проти Манчестер Сіті в рамках чергового туру АПЛ.