"Червоні дияволи" набрали відмінну форму.
Манчестер Юнайтед, getty images
11 січня 2023, 00:33
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку чвертьфіналу Кубка англійської ліги приймав на своєму полі Чарльтон та здобув перемогу з рахунком 3:0.
Для команди Еріка Тен Гага це вже восьма перемога поспіль. До цього Манчестер Юнайтед обіграв Астон Віллу (4:2), Фулгем (2:1), Бернлі (2:0), Ноттінгем Форест (3:0), Вулвергемптон (1:0), Борнмут (3:0) та Евертон (3:1).
Зазначимо, що за ці вісім матчів манкуніанці забили 21 м'яч, пропустивши при цьому лише чотири.
Нагадаємо, що наступний матч Манчестер Юнайтед проведе вже в суботу — проти Манчестер Сіті в рамках чергового туру АПЛ.