Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу в рамках чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках перенесеного матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться лондонське дербі: Фулгем прийме Челсі на Крейвен Котедж.

Фулгем — Челсі

Четвер, 12 січня, 22:00. Крейвен Котедж, Лондон. Головний арбітр – Девід Кут.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Фулгем вважався такою командою, яка чергує виступи у Чемпіоншипі та Прем'єр-лізі. "Дачники" набули статусу команди "ліфта". Те, що цей колектив повернувся до АПЛ – нікого не здивувало. І зараз у колективу Марку Сілви добра форма і не менш добрі результати.

Фулгем прогресує, у чудовій формі знаходиться Александар Мітрович, який уже забив 11 голів цього сезону. "Дачники" встигли виграти 8 матчів у цьому сезоні, а набравши 28 очок на цьому етапі вони йдуть поблизу зони єврокубків.

У поганій формі знаходиться Челсі. Колективу Грема Поттера терміново треба додавати, інакше сезон буде провалено настільки, наскільки цього ніхто не очікував. Але слід зазначити і те, що Челсі не щастить на травми – гравці вибувають один за одним.

Зокрема, ще влітку травмувався Нголо Канте, який також пропустив чемпіонат світу в Катарі. Ріс Джеймс, важлива ланка у грі Челсі, також знову травмований і його відсутність серйозно позначається на "синіх".

Крім того, не в найкращих кондиціях знаходяться Кай Гаверц та Мейсон Маунт. Керівництво Челсі довіряє Грему Поттеру, але поки що англійцю складно знайти оптимальне поєднання гравців на полі, а до того ж ще багато травмованих.

За версією компанії Parimatch, більше шансів на перемогу у Челсі: перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом 2.15, а перемога "дачників" – 3.45. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.60.

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Орієнтовні склади:

Не зіграють: Даффі, Кебано – В.Фофана, Лофтус-Чік, Джеймс, Стерлінг, Канте, Менді, Пулішич, Чілвелл, Броя.

Під питанням: ... — Обамеянг.

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