Фахівець дивує у свій перший рік на посаді тренера МЮ.
Ерік тен Гаг. Getty Images
11 січня 2023, 20:59
У чвертьфінальному матчі Кубку англійської Ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд не залишив шансів Чарльтону (3:0).
Ця перемога стала для "червоних дияволів" 20 у цьому сезоні, що дорівнює кількості перемог за весь минулий сезон.
Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг вже увійшов в клубну історію. Він найшвидше досяг 20 перемог на посаді тренера клубу. Він має 74 відсотки переможних ігор (20 з 27).
Також додамо, що МЮ здобув восьму перемогу поспіль. До цього Манчестер Юнайтед обіграв Астон Віллу (4:2), Фулгем (2:1), Бернлі (2:0), Ноттінгем Форест (3:0), Вулвергемптон (1:0), Борнмут (3:0) та Евертон (3:1).
Відео голів та огляд матчу між Манчестер Юнайтед та Чарльтоном можна дивитись на Football.ua.