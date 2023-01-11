Англія

Фахівець дивує у свій перший рік на посаді тренера МЮ.

У чвертьфінальному матчі Кубку англійської Ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд не залишив шансів Чарльтону (3:0).

Ця перемога стала для "червоних дияволів" 20 у цьому сезоні, що дорівнює кількості перемог за весь минулий сезон.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг вже увійшов в клубну історію. Він найшвидше досяг 20 перемог на посаді тренера клубу. Він має 74 відсотки переможних ігор (20 з 27).

Також додамо, що МЮ здобув восьму перемогу поспіль. До цього Манчестер Юнайтед обіграв Астон Віллу (4:2), Фулгем (2:1), Бернлі (2:0), Ноттінгем Форест (3:0), Вулвергемптон (1:0), Борнмут (3:0) та Евертон (3:1).

Відео голів та огляд матчу між Манчестер Юнайтед та Чарльтоном можна дивитись на Football.ua.