Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 10 січня 2023 року, 22:00.
Манчестер Юнайтед — Чарльтон, Getty Images
11 січня 2023, 09:24
Манчестер Юнайтед у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги впевнено обіграв Чарльтон із рахунком 3:0.
У складі "червоних дияволів" результативними ударами відзначилися Антоні та Маркус Рашфорд, який оформив дубль.
Відео голів та огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Чарльтон 3:0
Голи: Антоні, 21, Рашфорд, 90, 90+4.
Манчестер Юнайтед: Гітон — Маласія, Мартінес, Магвайр, Далот (Ван-Біссака 34) — Фред (Еріксен 60), Мактоміней, Майно (Каземіро 60) — Гарначо, Антоні (Рашфорд 60), Еланга.
Чарльтон: Мейнард-Брюер — Сессеньйон, Несс, Інніс, Клер — Фрейзер, Добсон, Морган (Пейн 66) — Тейлор (О'Коннелл 61), Рак-Сак'ї, Лібурн.