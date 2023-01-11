Англія

Футболіст буде допомагати Гаддерсфілду.

Фулгем офіційно відправив правого вінгера Антоні Нокара в оренду. Футболіст буде виступати за Гаддерсфілд.

Оренда 31-річного француза розрахована до закінчення сезону-2022/23.

Першу половину сезону Нокар провыв у Греції, де на правах оренди захищав кольори Волоса (11 матчів, 1 гол).

Що стосується Гаддерсфілда, то клуб, виступаючий у Чемпіоншипі, опинився у скрутному становищі — передостаннє місце та 25 очок після 25 турів.