Футболіст буде допомагати Гаддерсфілду.
Антоні Нокар, Гаддерсфілд
11 січня 2023, 23:23
Фулгем офіційно відправив правого вінгера Антоні Нокара в оренду. Футболіст буде виступати за Гаддерсфілд.
Оренда 31-річного француза розрахована до закінчення сезону-2022/23.
Першу половину сезону Нокар провыв у Греції, де на правах оренди захищав кольори Волоса (11 матчів, 1 гол).
Що стосується Гаддерсфілда, то клуб, виступаючий у Чемпіоншипі, опинився у скрутному становищі — передостаннє місце та 25 очок після 25 турів.