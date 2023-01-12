Англія

Виправляти ситуацію з виступами команди керівники хочуть за рахунок трансферів узимку.

Англійський Лідс у першій частині поточного сезону відверто не хапав зірок із неба, проте навіть після виходу з павзи, пов’язаної з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі, "павичі" не змогли досягти належних результатів, загрузши в нижній частині турнірної таблиці.

Керівництво клубу на цьому тлі вирішило приділити увагу зимовій трансферній кампанії, і колектив Джессі Марша вже отримав підсилення у вигляді колишнього захисника австрійського Зальцбурга Максиміліана Вебера.

Щодо свого наступного придбання Лідс уже також устиг досягти домовленості — французький нападник німецького Гоффенгайма Жоржиньо Рюттер — гучне ім’я в німецькій Бундеслізі з моменту свого трансферу зі французького Ренна взимку 2021 року.

У поточному сезоні 20-річний форвард забив два м’ячі та віддав дві гольові передачі в 17 матчах, що не завадило його клубу запросити одразу 40 млн євро, уключно з бонусами, за його трансфер до АПЛ.

Лідс, після нетривалих коливань, погодився виплатити цю суму, яка стане рекордною для клубу в контексті придбань.

Найближчим часом очікується медичний огляд Рюттера в Англії, після якого він має підписати контракт до 2028 року.