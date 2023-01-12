Англія

Португалець невдало почав у новій команді.

Челсі в рамках перенесеного поєдинку сьомого туру чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Фулгема.

В цій грі в стані "пенсіонерів" дебютував Жоау Феліш, для якого перша гра не склалась — на початку другого тайму португалець отримав вилучення за грубий фол.

Зазначимо, що Жоау Феліш залишив свою команду в меншості при рахунку 1:1.

Нагадаємо, що матч Фулгем — Челсі розпочався о 22:00. Слідкуйте за основними подіями зустрічі на нашому сайті.