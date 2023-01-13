Англія

Лондонці пропустили вирішальний м'яч після видалення Феліша.

Челсі в рамках перенесеного поєдинку сьомого туру грав на виїзді проти Фулгема та поступився з рахунком 1:2.

Команда Грема Поттера пропустила в середині першого тайму від свого колишнього гравця — Вілліана. На початку другого тайму Челсі зрівняв рахунок зусиллями Каліду Кулібалі.

Згодом лондонці залишились в меншості через грубе порушення правил збоку дебютанта Жоау Феліша, а незабаром Фулгем вийшов вперед завдяки голу Карлоса Вінісіуса та зберіг перевагу.

Фулгем — Челсі 2:1

Голи: Вілліан, 25, Вінісіус, 73 — Кулібалі, 47

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Адарабіойо, Тете — Рід (Керні 68), Паллінья, Перейра (Джеймс 90+3) — Вілліан (Соломон 83), Декордова-Рід (Вілсон 68), Вінісіус (Чалоба 90+4)

Челсі: Аррісабалага — Кулібалі, Тіагу Сілва, Чалоба (Кукурелья 79) — Аспілікуета, Голл (Чуквуемека 79), Ковачич (Галлахер 79), Закарія (Жоржиньйо 56) — Маунт (Зієш 80), Гаверц, Феліш

Видалення: Феліш, 58