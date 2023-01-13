Роберто незадоволений грою Леандро.
Леандро Троссар - Getty Images
13 січня 2023, 11:55
Роберто де Дзербі відсторонив Леандро Троссара від тренувань із командою — повідомляє журналіст Чарлі Хаффенден.
Італійський тренер незадоволений формою футболіста Брайтона після повернення з чемпіонату світу.
Леандро конфліктував із Азаром у таборі збірної Бельгії у Катарі, а далі в Англії провів лише 2 неповних поєдинки за клуб.
Цього сезону на рахунку вінгера десять результативних балів в усіх турнірах.
Окрім того, гравець може залишити команду.
Тоттенгем хоче підписати досвідченого гравця собі.