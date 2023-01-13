Англія

Роберто незадоволений грою Леандро.

Роберто де Дзербі відсторонив Леандро Троссара від тренувань із командою — повідомляє журналіст Чарлі Хаффенден.

Італійський тренер незадоволений формою футболіста Брайтона після повернення з чемпіонату світу.

Леандро конфліктував із Азаром у таборі збірної Бельгії у Катарі, а далі в Англії провів лише 2 неповних поєдинки за клуб.

Цього сезону на рахунку вінгера десять результативних балів в усіх турнірах.

Окрім того, гравець може залишити команду.

Тоттенгем хоче підписати досвідченого гравця собі.