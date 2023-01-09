Англія

Лондонці хочуть підписати вінгера.

Тоттенгем розглядає можливість посилення складу у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Football Insider, лондонський клуб зробив усну пропозицію Брайтону щодо вінгера Леандро Троссара.

Зазначимо, що контракт бельгійського вінгера закінчиться влітку 2024 року, тому Брайтону може розглянути продаж гравця.

В поточному сезоні Леандро Троссар відіграв 17 поєдинків на клубному рівні, забивши сім голів та віддавши три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на бельгійського футболіста також претендує Атлетіко.